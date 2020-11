Walter P, "Confessioni" è l'ultimo singolo del cantautore sardo

WALTER P- CONFESSIONI



E' L'ULTIMO SINGOLO DEL CANTAUTORE SARDO





Un dialogo allo specchio, un interrogazione continua con se stessi, questo è Confessioni, il nuovo singolo di Walter P.

Nel brano ci si interroga sulla necessità di scrivere canzoni raccontando la realtà in maniera contemporanea e sulla responsabilità di diventare padre e domandarsi se il ruolo delicato di genitore stia avvenendo nel miglior modo possibile.

Una canzone è nata in maniera spontanea, osservando fuori dalla finestra in una fredda mattina coi ceppi ancora fumanti nel camino dalla sera prima.

Il videoclip che la accompagna è stato montato dallo stesso Walter con l'ausilio di un cellulare, ed è fatto di immagini "caserecce" di vita quotidiana alla ricerca del romanticismo e della purezza.



Water Pinna, cantautore di Cagliari con all’attivo moltissimi live sul territorio sardo si cimenta con più intimo mondo della forma canzone in veste solista.