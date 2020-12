DELLAI: esce in digitale venerdì 4 dicembre "IO SONO LUCA" brano in finale per AMASANREMO2020

DELLAI

DA VENERDÌ 4 DICEMBRE ESCE IN DIGITALE

“IO SONO LUCA”

BRANO IN FINALE PER

AMASANREMO 2020













Dal 4 dicembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming “IO SONO LUCA” (Universal Music Italia/LucaRedCrew), brano inedito del duo DELLIA attualmente in gara per questa edizione di AMASANREMO.

Superata la prima fase del concorso di Area Sanremo, i fratelli Matteo e Luca Dellai si trovano ad affrontare un’accesa, ma illuminante discussione che fa perno sul titolo del brano in gara, intitolato inizialmente “Castelli di Carte”. Il duo e i suoi addetti ai lavori giungono, infine, alla conclusione che quella canzone parla proprio di Luca, coautore e protagonista di un brano che, in fondo, rispecchia un po’ tutti noi con le nostre paure e le sfide di tutti i giorni. La canzone è stata così associata ad un nuovo, importante significato, ma anche ad un nuovo titolo: “IO SONO LUCA”.





Spiega Matteo Dellai cantante del duo a proposito del brano: «Tutti siamo Luca. Tutti siamo caduti e abbiamo imparato a planare per non cadere ogni volta, ci siamo sentiti sbagliati e non adatti: insomma, abbiamo dovuto tutti fare i conti con una vita che spesso ci ha insegnato che la realtà può essere più dura di quella che potevamo immaginare, e ci ha trovato impreparati, mostrando è proprio dietro a queste esperienze - gli attacchi di panico adolescenziali, la sensazione di disagio quando si sta in mezzo a persone che non si conoscono e un padre che da qualche Natale non è più tornato a casa - che Matteo ha avuto la possibilità di raccontare la storia di Luca. Un modo forse per salutare un periodo buio di questi due fratelli ma trovando il modo di tenerlo con se, come una importante esperienza attraverso questa canzone, che oggi si può ascoltare e che se la sua strada sarà questa potrà diventare di tutti sul palco del Festival della musica italiana di Sanremo».

Il presave di “Io sono Luca” è disponibile al seguente link: https://umusic.digital/ iosonoluca

Biografia

Dellai è un progetto che parte dalla passione di due fratelli per la musica. Già in adolescenza i due si divertivano nello scrivere canzoni ma con il passare del tempo le due strade si divisero, mantenendo la composizione e la scrittura musicale come unico collante. Luca, dopo aver frequentato il liceo musicale ha proseguito gli studi presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, parallelamente ad un percorso di laurea in economia, Matteo, invece, interessato al mondo dell’architettura, ha continuato gli studi presso l’Università di Ferrara. Nonostante la distanza i due hanno sempre coltivato l’interesse per la musica, la scrittura e la composizione.



Negli ultimi anni si sono ritrovati in un nuovo progetto “Dellai”, dal quale è già nato un singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali, dal titolo: “Non passano gli aerei”.

Il nuovo brano dei Dellai – attualmente in gara per AMASANREMO 2020 – si intitola “Io sono Luca” (Universal Music Italia/LucaRedCrew) ed è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 4 dicembre.









Instagram: https://www.instagram.com/ dalnovantaseidellai/?hl=it

Contatti: Lucared@lucaredcrew.it

RED&BLUE MUSIC RELATIONS

www.redblue.it - info@redblue. it

Fb: RedBlueMusic

Ig: redblue_musicrelations

Tw: RedBlue_Music





Ufficio Stampa: Clarissa D'Avena