"You want me", è uscito il nuovo singolo di Moran DiX

Moran DiX esce con un nuovissimo singolo sul suo canale YouTube e questa volta è uno dei singoli di punta del suo primo album che verrà pubblicato su tutti gli store il 12/12/2020 e porta il titolo “Karma”.





Il singolo in questione si chiama è un brano carico di erotismo, passione e sfumature intriganti.





You want me è un brano maturo che rispecchia sensazioni che ancora si scaturiscono profondamente su di me, un brano forse riflessivo e molto trascinante che probabilmente rispecchia molto anche le sensazioni di altre persone, mi definisco come un arma da saper maneggiare dove posso esserti cara ma posso anche procurarti molto dolore, secondo le parole dell’artista.





Il sound è elettronico ma con un tocco sofisticato: ti catapulta in una dimensione "apparentemente" rilassante per poi passare ad un ritornello calzante che riesce a farti scattare in piedi.





Link al video di “You want me”: https://www.youtube.com/watch?v=4P1XaqyCEtQ





https://www.youtube.com/channel/UCizJdVgzJJrjxvfiSTOaSgA

https://www.instagram.com/moran_dix/

https://darkangel845593380.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Morandixdix/