Intervista a Cranìa

Intervista di Salvatore Santoru a Cranìa *

Francesca Cominassi, in arte Cranìa, è una cantautrice classe ‘92. Nata e cresciuta in Valle Camonica, tra le montagne della provincia di Brescia, nel 2017 si trasferisce “un po’ per caso” a Milano. Durante una cena con amici in vacanza a Pietrasanta, viene a conoscenza della Mirò Music School. È così che, dopo questi giri cittadini e aver conseguito la laurea in musicologia, approda a Sedriano (MI).

La direttrice Rosa, con il suo fiuto sensitivo, la catapulta nel corso di scrittura: da quel momento non riesce più a smettere di creare.

“Stomachion”, uscito il 30 ottobre 2020, è il singolo di debutto, che dà il via ad un progetto cantautorale a tinte alternative, ambient, elettroniche.

Il nuovo brano di Cranìa dal titolo “A fondo” è disponibile in radio e in digitale dal 29 gennaio. Per l’occasione abbiamo le fatto qualche domanda.

1. Chi è la persona che ti ha trascinato A fondo?

Quello di cui parlo in A fondo è un momento tormentato amoroso di un’amica, a cui ho aggiunto del mio vissuto. Qui, oltre all’esperienza biografica, confluiscono dettagli cupi che ho attraversato, quali la sofferenza, l’incomprensione, la vulnerabilità, l’indifferenza.

Quindi, a parte il fautore dei dolori dell’amica, c’è la personificazione delle bugie.

2. Se questa persona potesse ascoltare questo brano, cosa penserebbe?

Sentirebbe e vedrebbe che ho vinto io, insieme all’amore che provo per me stessa e per la vita: “vado via dal fondo” è il verso chiave per comprendere questa mia rivalsa e, soprattutto, fortitudine.

3. Quali pensi possano essere i prossimi passi del tuo percorso artistico?

Continuare a comporre è sicuramente un passo che mi accompagna dall’inizio del mio percorso e che va ad incrementarlo. Oltre a questo, non vedo l’ora di portare nella dimensione live Stomachion, A fondo e company. Vi posso anticipare che sarà tutto molto “alternativo”.

4. E’ vero quello che dicono, e cioè che è più facile che siano le donne a mettersi a nudo nella musica, piuttosto che i cantautori uomini o reputi che ciò sia solo un vecchio stereotipo?

Per te è più facile descrivere un sentimento in modo diretto, o scrivere tramite metafore?

E questo chi lo dice? A parte tutto, mi fa sorridere che nel 2021 si facciano distinzioni sessiste, oltretutto generalizzando, in quanto ognuno è dotato di propria sensibilità, che mette al servizio della musica come meglio crede e/o sente.

Per quanto riguarda la seconda domanda, non faccio parte della corrente ermetica: niente di astratto nei miei testi, ma immagini che colpiscono dritte l’ascoltatore.

5. Da dove arriva il nome di Cranìa? E perché ti rappresenta al meglio?

Cranìa deriva dall’emicrania, di cui soffro da quando avevo cinque anni. Così come la musica, la malattia è una costante nella mia vita, quindi ho pensato bene di adottarla come pseudonimo: nel bene e nel male, mi caratterizza.

6. Quando potremo ascoltare un tuo album?

Con il mio team stiamo pensando all’uscita di un EP. Per ora godetevi A fondo!

(sorride).

* Realizzata in collaborazione con lo staff della Red&Blue Music Relations