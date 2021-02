"SOLO TU", il quarto singolo di RESCUE nella playlist di RAI RADIO2 INDIE

RESCUE La musica (e il cinema) sono sempre stati di casa nella famiglia di Vincenzo Di Sarno, cullato dalle canzoni di Neil Young, Van Morrison, Pink Floyd e dalle colonne sonore di compositori come John Barry ed Ennio Morricone.



La sua prima pubblicazione è l'EP "A Rainbow In The Dark" (2013, Operà Music), attraverso il quale si rende subito evidente la matrice anglosassone che caratterizza la linea melodica del suo universo compositivo. Vincenzo affida il suo cantato alla lingua inglese anche nel successivo singolo "Barcelona" (2014, Operà Music) e nel suo album d'esordio "Silence Here" (2016, Operà Music), da cui è tratto "Your Eyes" (scelto dal Gruppo Heineken per la sonorizzazione di un suo spot). Ed è proprio da questo album che inizia un nuovo percorso per RESCUE.

Il passo successivo è stato "Laika" (ottobre 2018), che ha aperto la strada a Rescue verso il cantautorato italiano, costituendo il primo singolo del suo nuovo "Invisibile EP" (autoprodotto, 2019) da cui vengono successivamente estratti l’omonimo “Invisibile” (novembre 2019), “Ballo Lento” (febbraio 2020) e ora il quarto e ultimo brano “Solo tu”.



Casi Umani - Ufficio Stampa

Paola Conforti