Demiurgo, il nuovo singolo è “Spiral into Darkness”

Demiurgo è un progetto di musica elettronica iniziato nel 1997 e attivo nella scena indie nei primi anni 2000, nato con l’idea di creare uno stile elettronico pensato per l’ascolto che non si limitasse all’uso del loop e groove standard ma spaziasse verso soluzioni compositive armoniche e ritmiche più complesse.

Dopo un lungo stop, la produzione musicale è ripresa come progetto solista di Paolo Di Pierdomenico durante i mesi di lockdown 2020, con l’adozione di un sound rinnovato e di un nuovo stile visuale.

L’album “Holographic Ghost Stories”, rilasciato a giugno, si pone come un nuovo esordio e il nuovo singolo “Spiral into Darkness” apre oggi a ulteriori evoluzioni creative.

Presentazione di “Spiral into Darkness”:

Demiurgo annuncia la pubblicazione del nuovo singolo “Spiral into Darkness”, disponibile su tutti i servizi musicali e le piattaforme di streaming dal 31 Ottobre 2021 e su YouTube con un video dedicato.

Se il precedente album “Holographic Ghost Stories”, rilasciato a giugno, esplorava una cupa ambientazione Cyberpunk, questo nuovo singolo si spinge su territori ancora più oscuri di stampo Horror, configurandosi come una perfetta colonna sonora elettronica per Halloween. Lo stile richiama generi glitch e IDM e suoni retrowave, ma in una cornice compositiva originale dai tratti progressivi e cinematici.

Il brano di oltre sei minuti immerge l’ascoltatore in un’atmosfera sinistra, una storia del terrore ricca di azione, cambi di scena, ritmi sovrapposti e suspense. L’ascolto è come una fuga da un’oscurità incombente attraverso una spirale che intrappola ogni luce e la trasforma in un’eco lontana.

“Spiral into Darkness” è ispirato alla tradizione delle colonne sonore horror degli anni 70, 80 e 90, a musicisti rock progressivi come John Carpenter o i Goblin o di colonne sonore fantastiche come Danny Elfman, e in alcuni passaggi è quasi un tributo a questi autori. Lo stile è completamente rivisitato in chiave marcatamente elettronica, richiamando artisti come Amon Tobin o The Glitch Mob.

“Spiral into Darkness”

Nome artista: Demiurgo

Composta e prodotta da: Paolo Di Pierdomenico

Genere: Electronic (sottogeneri: IDM, Glitch, Retrowave)

Artwork: realizzata da Paolo Di Pierdomenico, Luca Tranfaglia

Label: autoproduzione

