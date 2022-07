DE CECCO RINVIATA A GIUDIZIO: GRANO FRANCESE SPACCIATO PER ITALIANO

Di Arianna Graziato

Se i consumatori sono sempre più attenti al prodotto e prediligono il made in Italy, le aziende non sembrano riuscire a slegarsi della logiche del mercato globalista.

Sembra essere il caso della De Cecco, multinazionale abruzzese del settore alimentare che all’inizio dell’anno è stata accusa di frode in commercio. Secondo un indagine dei carabinieri del Nas, la De Cecco avrebbe ingannato i consumatori dichiarando un grano al 100% italiano, quando invece la provenienza era francese.

Ad oggi il gip di Chieti ha respinto la richiesta di archiviazione della De Cecco e l’ha rinviato a giudizio, con l’inizio del processo atteso per maggio 2023. Sono sotto accusa i maggiori dirigenti dell’azienda, mentre il presidente, Filippo Antonio De Cecco si giustifica così:

“È falso dire che il grano italiano è il massimo della qualità sempre e comunque, non è così: noi abbiamo sempre cercato di reperire le migliori qualità di grano in Italia ed all’estero”.

Così quando misteriosamente una partita di 4.575 tonnellate di frumento francese è diventata italiana, la trasparenza verso i consumatori è stata messa in secondo piano.

Se nessuno però avesse da ridire sulla ricerca della qualità, la mail rinvenuta dai carabinieri mette in croce la De Cecco:

“Il Presidente comunica che il grano francese in arrivo a Ortona il 13 febbraio deve essere considerato grano pugliese”.

Questa e altre le prove di presunta colpevolezza che hanno portato l’associazione AssoConsum ed un ex dirigente De Cecco, oggi parte offesa, ad insistere sulla non archiviazione del caso.

Anche la semola De Cecco è di origine terza

Sotto indagine non solo il lotto francese, ma anche l’origine della semola. Come dichiarato nelle etichette, la multinazionale abruzzese utilizza grano italiano, dell’Arizona e della California. Pubblicizzato ovviamente come il migliore sulla piazza. Invece secondo i Nas la semola non proviene da nessuno degli Stati indicati, ma del North Dakota.

Aspettando il processo, le prove a carico dell’accusa sembrano preoccupanti per i consumatori. Il desiderio di un prodotto 100% italiano sembra un obiettivo impossibile da raggiungere e invece di ammetterlo, alcuni sembrano preferire ingannare i propri fidati clienti.

FONTE:https://www.byoblu.com/2022/06/28/de-cecco-rinviata-a-giudizio-grano-francese-spacciato-per-italiano/