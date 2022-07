HENRY KISSINGER: “ECCO COME POTREBBE FINIRE IL CONFLITTO IN UCRAINA”

Di Edoardo Gagliardi

Il conflitto in Ucraina, come finirà? In questi giorni gli americani non sembrano interessati ad altro.

Proprio qui su Byoblu vi abbiamo parlato del direttore dello United States Intelligence Community, il servizio di sicurezza statunitense che raccoglie 17 organizzazioni e agenzie del governo federale, Avril Haines.

Per la 007 americana si prospettano tre possibili scenari. Il primo è che la Russia riesca a fare piccoli passi in maniera crescente ma senza sfondare completamente le linee ucraine. Il secondo scenario prevede la vittoria della Russia e la conquista dei territori desiderati. Infine, il terzo scenario vede la stabilizzazione delle linee del fronte, con piccole avanzate da una parte e dall’altra.

Ma non è la sola a parlare di quello che potrebbe accadere in Ucraina. L’ex segretario di Stato (1973-1977) e consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (1969-1975) Henry Kissinger, in una intervista al settimanale britannico The Spectator ha affermato che il conflitto in Ucraina potrebbe finire in tre modi.

“Se la Russia si ferma dov’è ora, conquisterà il 20% dell’Ucraina e la maggior parte del Donbass, la principale regione industriale e agricola, e un pezzo di terra lungo il Mar Nero. Se si ferma nelle posizioni attuali, allora questa sarà una vittoria per la Russia E il ruolo della NATO in questo caso non sarà così significativo come si pensava in precedenza” – ha detto Kissinger.

La seconda opzione è un tentativo di respingere la Russia dai territori che ha annesso prima dell’inizio dell’operazione speciale, compresa la Crimea. Quindi, se le ostilità continuano, “l’Occidente sarà in guerra con la Russia” – ha continuato Kissinger.

Il terzo scenario, secondo il politico americano, è tornare alla situazione prima del 24 febbraio. A suo avviso, in questo caso, l’Ucraina “sarà riarmata e strettamente collegata alla Nato” o addirittura entrerà a far parte dell’alleanza.

E alla domanda se la situazione in Ucraina potrebbe richiamare quella tra Corea del Nord e del Sud, Kissinger risponde: “Stiamo parlando solo del 2% del Paese e della Crimea, che è un altro 4%. Se gli alleati riescono ad aiutare gli ucraini a scacciare i russi dal territorio che hanno conquistato in questo conflitto, dovranno decidere per quanto tempo prolungare la guerra.

Nonostante gli scenari paventati da diplomatici e funzionari della Casa Bianca, gli Stati Uniti non sono così ottimisti sul destino dell’Ucraina. In una intervista alla CNN funzionari molto vicini all’amministrazione americana hanno detto di aver perso fiducia sul fatto che l’Ucraina possa riprendere i territori persi negli ultimi mesi.

