Il patteggiamento delle più grandi farmacie statunitensi per la crisi degli oppioidi

Mercoledì CVS, Walgreens e Walmart, le tre più grandi catene di farmacie degli Stati Uniti, hanno patteggiato per chiudere tutte le cause nei loro confronti legate alla crisi degli oppiodi: pagheranno circa 13,8 miliardi di dollari di risarcimento (ovvero circa 13,8 miliardi di euro, al momento le due monete hanno praticamente lo stesso valore).

Gli oppioidi sono farmaci antidolorifici che creano una fortissima dipendenza. Cominciarono a essere sintetizzati nel primo Novecento, ma la loro grande diffusione risale agli anni Novanta. In quel periodo l’azienda farmaceutica americana Purdue cominciò a vendere l’ossicodone, commercializzato come OxyContin, facendo una campagna di marketing molto aggressiva per convincere i medici a prescriverlo ai propri pazienti, sostenendo che potesse essere usato per trattare i dolori cronici senza dare problemi di dipendenza.

Le catene farmaceutiche sono state accusate di aver venduto farmaci oppioidi in grande quantità senza fare gli opportuni controlli e senza avvisare i clienti dei rischi a cui andavano incontro.

In base all’accordo di mercoledì, CVS pagherà alle migliaia di persone che avevano fatto causa alla società circa 5 miliardi di dollari nel corso dei prossimi 10 anni e Walgreens 5,7 miliardi nel corso di 15 anni. Walmart pagherà invece immediatamente il risarcimento, che ammonta a 3,1 miliardi di dollari.

A fine agosto le tre società erano già state condannate a pagare un risarcimento per aver contribuito alla crisi sanitaria degli oppioidi negli Stati Uniti. Un tribunale federale dell’Ohio le aveva condannate a pagare un risarcimento complessivo di 650,5 milioni di dollari. Quella sentenza era stata considerata estremamente importante perché era la prima emessa nei confronti delle tre catene, accusate di aver contribuito alla dipendenza di moltissime persone.

