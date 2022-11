«L’Iran sta per attaccare l’Arabia Saudita», l’allarme degli 007 di Riad a Washington

L’intelligence dell’Arabia Saudita avrebbero informato gli Stati Uniti di un attacco imminente dell’Iran contro Riad. Lo rivela il Wall Street Journal che cita funzionari americani e sauditi, secondo i quali diversi Paesi del Medio Oriente avrebbero alzato il livello di allerta per i rispettivi eserciti. L’allarme sarebbe stato preso in seria considerazione da Washington, dove secondo fonti dei servizi Usa, il Consiglio per la sicurezza nazionale si sarebbe detto «preoccupato e pronto a rispondere in caso di attacco». Secondo il quotidiano statunitense, i Sauditi credono che si tratti di una mossa di Teheran per distrarre l’opinione pubblica internazionale dalla dura repressione delle proteste interne.

