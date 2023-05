Open To Meraviglia, 'Venere influencer' e la replica 'sarcastica' della Armando Testa. Cosa c'è da sapere

Open To Meraviglia"(1). Recentemente è arrivata la replica della Ha fatto parecchio discutere, specie sui social , la campagna pubblicitaria promossa dal Ministero del Turismo ""(1). Recentemente è arrivata la replica della Armando Testa, l'agenzia pubblicitaria responsabile dell'ormai famosissima campagna promozionale legata alla 'Venere influencer'. La società ha comprato una pagina del "Corriere della Sera" per replicare alle critiche e "ringraziare" per il dibattito che si è sviluppato in merito alla pubblicità(2).

"Quando una campagna di promozione turistica rompe il muro dell'indifferenza e riesce a dar vita ad un dibattito culturale così vivace come quello acceso in soli 5 giorni da "Italia Open to Meraviglia", rappresenta sempre qualcosa di positivo", è riportato nella risposta della Armando Testa.(3)

NOTE:

(1) https://www.governo.it/it/articolo/open-meraviglia-presentata-la-campagna-del-ministero-del-turismo/22424

(2) https://www.rtl.it/notizie/articoli/open-to-meraviglia-l-agenzia-armando-testa-ringrazia-ci-avete-fatto-sentire-milionari/

(3) https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/04/27/la-armando-testa-replica-la-campagna-che-meraviglia_2f5c139e-a567-4099-9800-5b53dae36ff9.html