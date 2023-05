Israele e le fazioni armate palestinesi di Gaza hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco dopo un giorno di violenze innescate dalla morte di un leader della Jihad Islamica, in un carcere dello Stato ebraico, dopo un lungo sciopero della fame. Lo riporta al-Jazeera, citando fonti palestinesi, secondo le quali la tregua è entrata in vigore nella notte. L’accordo è stato mediato da Egitto, Qatar e Nazioni Unite. A conferma indiretta del raggiungimento del cessate il fuoco, c’è la decisione dell’esercito israeliano di consentire alle comunità più vicine alla Striscia di riprendere la routine di vita quotidiana.

FONTE: https://www.lindipendente.online/2023/05/03/concordato-cessate-il-fuoco-tra-israele-e-fazioni-palestinesi/