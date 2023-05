Pupo non parteciperà al festival russo “Road to Yalta”, ecco i motivi

Il cantautore Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, non andrà in Road to Yalta"(1). Lo ha rivelato lo stesso cantautore Il cantautore, in arte, non andrà in Russia in occasione del festival ""(1). Lo ha rivelato lo stesso cantautore Dagospia(2). Più specificatamente, il noto cantante ha dichiarato che in un esclusivo messaggio vocale per(2). Più specificatamente, il noto cantante ha dichiarato che : "È successo l'imprevedibile, l'impossibile, intorno alla mia eventuale partecipazione al festival Road to Yalta".

Inoltre, Pupo ha aggiunto che "In virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo da Lugano verso la città di Spa, in Belgio, dove mi fermerò per qualche giorno a riposare e ancora a riflettere ho deciso di non partire per Mosca"(3).

