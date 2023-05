Negli Stati Uniti è fallita la First Republic Bank, che sarà acquisita dal colosso JPMorgan. Si tratta di uno dei più grandi fallimenti bancari nella storia statunitense. La banca commerciale gestiva 93 uffici dislocati in 11 stati del Paese e, al 31 dicembre 2022, aveva 166 miliardi di dollari di prestiti in essere. L’attenzione mediatica continua a essere elevata sul settore bancario, che negli ultimi due mesi ha visto il crac della Silicon Valley Bank e della Signature Bank.

FONTE: https://www.lindipendente.online/2023/05/01/usa-crisi-bancaria-fallisce-first-republic-bank/