I The Old Skull cercano un cantante, al via il contest “One Minute Alone” per scoprire una nuova voce





La formazione rapcore romana è alla ricerca di una voce solista. La band che finora si è avvalsa della collaborazione occasionale di MC provenienti da tutta la scena Hip-Hop nazionale, ha aperto i provini per cercare un nuovo componente da coinvolgere abitualmente.





tra le rime del rap e le parti più pesanti e graffianti tipiche del metal/crossover. La figura ricercata deve saper cantare e comporre in italiano e muoversi agilmente. Per partecipare alle selezioni basta scaricare la base inedita realizzata dalla band a questo indirizzo: www.theoldskull.it , registrare la propria linea vocale (audio o video) e inviarla alla mail: theoldskull83@gmail.com . Il termine per inviare il materiale è venerdì 17 Luglio mentre il risultato verrà annunciato una settimana dopo.





Il vincitore parteciperà alla realizzazione di un inedito, che verrà inserito all’interno del prossimo album dei The Old Skull, e il cantante sarà quindi coinvolto in prima persona tra registrazioni in studio, prove e attività live, magari diventando un giorno il frontman della band. La band composta da Luca Martino (batteria), Francesco Persia (chitarra), Emanuele Calvelli (basso), Alex Merola (chitarra) e DJ Snifta, reduce dalla pubblicazione dell’album “Fantasmi, Ruggine e Rumore”, ha recentemente omaggiato la storica formazione Beastie Boys. Con la pubblicazione della cover “Say It” dall’album “Hot Sauce Committee Part Two”, hanno dichiarato: “I Beastie Boys sono il simbolo della contaminazione nella musica, questo è un piccolissimo omaggio ad una band immensa che a distanza di anni non smette mai di emozionarci ed ispirarci”.





VIDEOTRAILER CONTEST “One Minute Alone”









Luca Bramanti

ufficio stampa