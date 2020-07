Simone Attili, Give Me Some Lovin' è il nuovo singolo del DJ e Producer romano

Give Me Some Lovin' nuovo singolo del dj e produttore Simone Attili, nasce dopo una cena estiva in un ristorante greco di Londra accompagnata

da un gruppo di artisti che si esibivano con musica e balli popolari.



Il calore trasmesso non poteva passare inosservato, cosi come il Bouzouki ed i passi del Sirtos e, durante la stesura dei nuovi brani, Simone Attili è andato proprio alla ricerca di quel tipo di vibe da mischiare al tropical house, genere che è sempre stato nelle sue corde.

Il ritmo ed il suono upbeat della produzione che si stava creando con Give Me Some Lovin', ha dato vita ad una vibrazione positiva che andava ricreata in suono aggiungendo maracas, percussioni ed un flauto. Nasce così un brano fresco che ricrea la sensazione delle notti d'estate, in cui nonostante le zanzare, un cocktail ghiaccio e la scottatura da sole, si chiede un po' d'amore ballando.



Simone Attili è un Dj e produttore di musica elettronica. Il suo stile trasversale si sviluppa in ogni forma della musica House: Tropical House, Deep House, Tech House.

Da DJ per un programma radiofonico online, a suonare nella vivace e moderna scena underground di Roma, questo inizio della sua carriera è un riflesso della sua passione e profonda comprensione della musica elettronica.

Simone ha trascorso quattro anni a Londra dove ha frequentato il corso di laurea in produzione audio presso il SAE Institute per diventare un’ ingegnere del suono. Londra è stata fonte di grande ispirazione per questo artista fornendo numerose opportunità per imparare dai tanti talenti internazionali che si esibivano ogni settimana ed all’esperienza lavorativa con Justin Berkmann fondatore del Ministry of Sound.

Dopo l’esperienza Inglese, Simone si è trasferito a Roma e a Parigi, contemporaneamente Simone è volato per due anni consecutivi a Passau, Germania per esibirsi al Derbe Zur See Music Festival che lo ha portato a suonare ad eventi privati per un brand internazionale. Recentemente Simone ha collaborato con Martina Attili (X-factor) aprendo il Cherofobia Tour con un live set all’auditorium Parco Della Musica di Roma ed al teatro Dal Verme di Milano.



Link al video:

www.facebook.com/ SimoneAttiliMusic