L’Operazione Street Art ritorna nel centro urbano di Vietri per “I muri della legalità”

OSA Around

L’Operazione Street Art ritorna nel centro urbano di Vietri





Antonino Perrotta e Riccardo Buonafede per “I muri della legalità”





Dal 28 Settembre al 4 Ottobre 2020 – Vietri di Potenza





Dopo il successo del primo intervento firmato OSA – Operazione Street Art, ritorna a Vietri di Potenza OSA Around, il festival di arte urbana che porta le avanguardie artistiche del settore in giro per il sud Italia, valorizzando il territorio attraverso imponenti opere d’urban art dal forte impatto visivo e in continuità con le tradizioni culturali e con le caratteristiche morfologiche del paesaggio.









Due gli artisti protagonisti della seconda tappa di OSA Around nel piccolo borgo lucano, Antonino Perrotta e Riccardo Buonafede che, dal 28 settembre al 4 ottobre, si esibiranno nella realizzazione di due nuovi spettacolari murales ideati per il progetto “I muri della legalità”.

Due opere d’arte urbana di grandissime dimensioni che proseguono il percorso iniziato lo scorso luglio da OSA Around, due importanti lavori che intendono aprire una riflessione sul tema della legalità, mettendo in atto una vera e propria denuncia sociale nel pieno centro cittadino di Vietri.





Entrambi i murales, infatti, fanno parte di una serie di interventi urbani voluti dall’amministrazione comunale vietrese e previsti tra luglio 2020 e maggio 2021 per il progetto “I muri della legalità”: un percorso che, inaugurato il 19 luglio per la ricorrenza dei 28 anni dalla strage di via D’Amelio, nel quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, attraversa date importanti della storia affrontando il tema della legalità, con la volontà di sensibilizzare sui principi di liceità e trasparenza, coinvolgendo i cittadini nella vita culturale e sociale della comunità.









I due giovani e talentuosi artisti di questa seconda tappa di OSA Around sono anche fondatori e ideatori di due tra i più noti festival d’arte urbana della scena nazionale: da una parte, Riccardo Buonafede, artista comacchiese, founder e project manager di Manufactory Project, le cui opere sono caratterizzate dall’enfasi dei caratteri anatomici dell’essere umano. Concentrandosi sul gioco di luci e ombre che definiscono le forme, ricerca la morbidezza e la profondità della scultura neoclassica, alla quale spesso sovrappone uno sfondo eccentrico e dettagli vivacemente colorati, che allontanano le sue opere dall’arte tradizionale, avvicinandole a una posterizzazione di stile pop.

Dall’altra, Antonino Perrotta in arte Attorrep , artista adamantino, founder e art director del festival OSA – Operazione Street Art ; tipico dei suoi monumentali interventi urbani è il grande realismo delle figure, sovrapposto a sagome monocromatiche, i cui toni s’incrociano e compenetrano tra di loro.









Con il Patrocinio del Comune di Vietri di Potenza , promosso dall’Associazione Culturale Haz Art sotto la direzione artistica dello stesso Antonino Perrotta, OSA Around si propone di continuare il lavoro iniziato con OSA – Operazione Street Art, il festival originario nato nel 2017 a Diamante, la Città dei Murales (CS), uno tra i borghi più dipinti d’Italia che con le oltre 330 opere murali presenti nel suo centro storico può essere definito un vero e proprio museo a cielo aperto.





Gli obiettivi e le tematiche affrontate, la partecipazione sentita delle realtà locali, unitamente alla dimensione metropolitana del progetto e al respiro internazionale degli artisti coinvolti, fanno di OSA un festival senza precedenti e in linea con il fenomeno che si sta sviluppando nei grossi centri urbani: l’estensione più grande delle opere che arrivano a coprire l’intera facciata dei palazzi, l’uso delle moderne tecniche di realizzazione (spray, elevatori meccanici, pitture al quarzo) caratterizzate da stili più contemporanei, distinguono certamente i nuovi interventi dai precedenti.





Portando avanti il concetto di muralismo, inteso come percorso di rigenerazione dell’arte pubblica contemporanea e di rivalutazione del territorio, OSA intende aprire un dialogo tra arte e architettura, tra spazio e ambiente, allo scopo di riscoprirne i luoghi, esaltandone la bellezza attraverso l’integrazione della street art nel complesso artistico di città e borghi del sud Italia.