FOTOGALLERY - I 2 grandiosi Murales di Antonino Perrotta e Riccardo Buonafede per OSA Around

Grande ritorno a Vietri di Potenza di OSA Around, il festival di arte urbana che porta le avanguardie artistiche del settore in giro per il sud Italia, valorizzando il territorio attraverso imponenti opere d’urban art dal forte impatto visivo.

Due gli artisti protagonisti della seconda tappa di OSA Around nel piccolo borgo lucano, Antonino Perrotta e Riccardo Buonafede che si sono esibiti nella realizzazione di due nuovi spettacolari murales ideati per il progetto “I muri della legalità”.

Due opere d’arte urbana di grandissime dimensioni che proseguono il percorso iniziato lo scorso luglio da OSA Around, due grandiosi lavori che intendono aprire una riflessione sul tema della legalità, mettendo in atto una vera e propria denuncia sociale nel pieno centro cittadino di Vietri.









I due giovani e talentuosi artisti di questa seconda tappa di OSA Around sono anche fondatori e ideatori di due tra i più noti festival d’arte urbana della scena nazionale. Da una parte, Antonino Perrotta in arte Attorrep, artista adamantino, founder e art director del festival OSA – Operazione Street Art, che a Vietri lascia un messaggio di speranza e di forza verso il futuro che possa essere da augurio per tutti i giovani e per le generazioni future: “Un colibrì vola libero e leggiadro così come, spero, possano spiccare liberamente il volo i sogni personali, i progetti di vita, l’indipendenza e l’individualità di ognuno di noi. È un po’ come quello che sta accadendo in questo piccolo borgo, dove i giovani hanno già vinto il loro futuro” (Antonino Perrotta)







artista comacchiese, founder e project manager di Manufactory Project, la cui opera per Vietri rappresenta l'influenza che il denaro ha sulle persone: “Credo che il pensiero di una pioggia di banconote susciti una palpitazione a chiunque. Potremmo finalmente estinguere quel mutuo, pagare gli studi ai figli, saldare i debiti, fare quell'intervento chirurgico necessario ma rimandato da troppo tempo. Per non parlare di quella vacanza mai fatta, l'auto nuova, la casa al mare, la barca, e così via. Nel dipinto le mani sono protese verso il cielo, un gesto di eterna aspettativa che conduce solo all'infelicità e all'insoddisfazione.







Dovremmo invece considerare l'immagine capovolta, come se le mani facessero cadere nel vuoto il denaro per distruggere l'importanza che gli abbiamo attribuito e smettere di avere il solo obbiettivo di ricercare una sicurezza economica per poter essere felici. In fondo si tratta solo di un mezzo, utile alla sopravvivenza certo, ma comunque un mezzo. La vera felicità sta nel vivere la propria vita e le emozioni che la rendono unica, le emozioni positive ma soprattutto quelle negative. Solo allora potremo tornare ad essere davvero felici” ( Dovremmo invece considerare l'immagine capovolta, come se le mani facessero cadere nel vuoto il denaro per distruggere l'importanza che gli abbiamo attribuito e smettere di avere il solo obbiettivo di ricercare una sicurezza economica per poter essere felici. In fondo si tratta solo di un mezzo, utile alla sopravvivenza certo, ma comunque un mezzo. La vera felicità sta nel vivere la propria vita e le emozioni che la rendono unica, le emozioni positive ma soprattutto quelle negative. Solo allora potremo tornare ad essere davvero felici” (

Riccardo Buonafede).

Con il Patrocinio del Comune di Vietri di Potenza, promosso dall’Associazione Culturale Haz Art sotto la direzione artistica dello stesso Antonino Perrotta, OSA Around si propone di continuare il lavoro iniziato con OSA – Operazione Street Art, il festival originario nato nel 2017 a Diamante, la Città dei Murales (CS), uno tra i borghi più dipinti d’Italia che con le oltre 330 opere murali presenti nel suo centro storico può essere definito un vero e proprio museo a cielo aperto.

Portando avanti il concetto di muralismo, inteso come percorso di rigenerazione dell’arte pubblica contemporanea e di rivalutazione del territorio, OSA intende aprire un dialogo tra arte e architettura, tra spazio e ambiente, allo scopo di riscoprirne i luoghi, esaltandone la bellezza attraverso l’integrazione della street art nel complesso artistico di città e borghi del sud Italia.

