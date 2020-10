Lizi and the Kids feat Andrea Rock, "Bloody Valentine" è la cover del brano di Machine Gun Kelly

E' LA COVER DEL BRANO DI MACHINE GUN KELLY FEAT. ANDREA ROCK



Bloody Valentine, il nuovo singolo di Lizi and the Kids, cover del celebre brano di Machine Gun Kelly, è stato scelto dalla band perchè visto come punto di inizio di una nuova era del pop punk. MGK, da sempre "etichettato" come rapper, ha stupito il suo pubblico con la pubblicazione di Bloody Valentine, brano dalle forti influenze pop punk. Lizi and the Kids, amanti del genere, non hanno potuto esimersi dal farne una loro versione e per l'occasione hanno avuto il piacere di collaborare con Andrea Rock, uno dei maggiori rappresentanti del genere in Italia.



Lizi and The Kids nascono a Perugia nel 2014 con un solo obbiettivo, trasmettere l'energia del punk rock sia sul palco che in studio.

Dopo anni di cover e ispirati dal punk californiano, registrano e pubblicano il loro primo EP nel dicembre 2018, Life's Too Short for Guitar Solos dal quale vengono estratti due singoli: Crazy Eyes e Nothing to No One .



LIZI (Elisa Gionangeli): One girl, one voice, one guitar.

THE KIDS (Alessandro Galeti, Luca Chianella): Two friends, two punk rock machines.



(Foto: Ilaria Monetari)

