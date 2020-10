THE LUX, "Atelier" è il nuovo singolo della band brit rock

THE LUX- ATELIER



E' IL NUOVO SINGOLO DELLA BAND BRIT ROCK!

ATELIER è il nuovo singolo dei The Lux.

Con questo brano la band racconta l'angoscia che si prova durante l'attesa di sapere che cosa accadrà in un prossimo futuro.

L'Atelier è la nostra mente che distorce la realtà stessa e la coscienza di chi vive il brano viene continuamente sconvolta dalle forti emozioni contrastanti.

L'apice di questo contrasto si raggiunge nel break della canzone che, nel videoclip che accompagna la traccia diretto da Luca Moretti, viene rappresentato dai flash di luce rossa.

L'Atelier perciò è quella parte di noi in cui creiamo e distruggiamo allo stesso tempo le nostre fantasie ed emozioni, rendendoci fragili ed in balia degli eventi che ci travolgono.



The, come l'articolo brit per eccellenza.

Lux come Luzzara, il luogo delle origini.

I The Lux sono Filippo Ferrigo (cantante e compositore), Giorgio Ferrari (chitarra solista), Francesco Masetti (basso) e Nicola Brighenti (batteria).

Il progetto indie vede la luce nel 2015 quando “l'english melancholy” di Filippo, che si ispira alla scena mainstream londinese degli anni 90, si unisce all'energia metal di Giorgio, al groove di Francesco e all'eleganza ritmica di Nicola, fino a creare un sound pop-rock grezzo e deciso che immerge le radici del brit rock.

Nell’anno seguente la band dà alla luce il suo primo lavoro, la demo “Heart of Stone” e nel corso dello stesso partecipa allo Zocca’n’Roll contest di radio Krock e nel 2017 all’Emergenza Festival.



Sempre nel 2017 ha inizio la registrazione in studio di Moodular, una raccolta di 6 tracce che, nonostante abbiano in comune il forte sound british che da sempre caratterizza il gruppo, sono ispirate dall'unione di diversi generi musicali.

Il titolo e le canzoni infatti vogliono dare all'ascoltatore l'opportunità di interpretare le varie sfumature raccolte nei brani e il cambio di umore (Mood) delle stesse.

Da Moodular viene estratto il singolo d'esordio 'You Bring Me Down'.

Nel 2020 viene prodotto e registrato un nuovo singolo dal titolo “Atelier”.



Link al Video: