Diego Nicolosi, il videoclip di "La capitale della mia poesia" è ONLINE su YouTube

Un contributo alla civiltà nel nuovo videoclip di

DIEGO NICOLOSI

“IL CAPITALE DELLA MIA POESIA”

Ora disponibile su YouTube

Da oggi è disponibile su Youtube il videoclip di “Il capitale della mia poesia” (regia dello stesso cantautore e riprese di Dan Persoglio) di Diego Nicolosi: “Il video è ancora un’integrazione al messaggio che il brano prova a formulare, intendere il valore dello sforzo e della bellezza di non restare imbrigliati all’interno dell’impalcatura mediatica, di non farsi vittima dei suoi innumerevoli personaggi e di ciò che ogni istituto, ogni apparato, ogni sistema, grande e piccolo, desiderano rappresentare come il sogno di tutti.” continua l’Artista “Occorre invece, per dare un contributo alla civiltà, lasciare il posto all’arte e alla cultura di ciascuno, a ciò che si struttura man mano, in modo particolare, vivendo” .

https://youtu.be/M6ZldimIcFo

Un lungo percorso di analisi quello del cantautore e poeta di origini siciliane Diego Nicolosi, dove lo stesso artista segue le tracce del vivere secondo necessità, cercando di eludere lo spettro di apparati istituzionali e di leggi stabilite dalle multinazionali, atte a rimuovere i sogni per dar vita a protagonismi, competizioni, appartenenze.

Il progetto, nato con il supporto di un crowdfunding, è stato realizzato in collaborazione con il Maestro Clemente Ferrari (noto produttore ed arrangiatore di artisti come Fiorella Mannoia, Max Gazzè e Carmen Consoli) e masterizzato nello studio Energy Master di Milano.

BIOGRAFIA

Cantautore e poeta di origini siciliane, pittore e curatore d’arte laureato all’università IULM di Milano alla Facoltà di Arti, Turismo e Mercati, nel 2009 prende parte alle semifinali a Roma del Concorso Nazionale “Musica Controcorrente” e a Rieti del “Premio Poggio Bustone” dedicato a Lucio Battisti.

Nel 2010, in collaborazione con il direttore d’orchestra Rai M° Valeriano Chiaravalle (arrangiatore di Tosca, Raf, Tiziano Ferro, Mika, ecc..), partecipa al Concorso Nazionale “Area Sanremo” nella città omonima con il brano “Settembre” (testo di Alessandra Carnevali), collocandosi tra i 50 finalisti in Italia gareggianti per il noto Festival della Canzone Italiana.

A partire dal 2013 si focalizza maggiormente sulle arti visive e all’allestimento e alla curatela di vari artisti nazionali e internazionali (Sam Francis, Armanda Verdirame, Dario Ballantini, Sepideh Sarlak ecc..). Dopo un lungo periodo di ricerca e di analisi, nell’estate del 2019, in collaborazione con l’arrangiatore Vito Astone decide di pubblicare il brano “Vale 'la pena’?”, con il quale prova ad introdurre, sia attraverso il testo che mediante i disegni (composti dallo stesso artista) un’analisi linguistica fuori dall’ordinario.

Nello stesso anno viene chiamato a prendere parte, insieme ad altri 7 artisti selezionati in tutta Italia, al progetto ReLove Mi in concomitanza con l’apertura del nuovo Experience Store Euronics (@Nova.Euronics) situato a Milano in Corso Ventidue Marzo 33 (ang. via Bronzetti), esibendosi nella nota Piazza Gae Aulenti (MI) con brani propri e del compositore Fabrizio Campanelli.

Nel 2020, in collaborazione con l'arrangiatore Vito Astone e con la supervisione del M° Valeriano Chiaravalle, a un passo dall'emergenza Covid-19 pubblica sulla rete il singolo “Con luce e tempo”: un inno alla scrittura e alla gioia della vita. Nell’estate dello stesso anno comincia a lavorare con il direttore d'orchestra Clemente Ferrari (arrangiatore di Fiorella Mannoia, Max Gazzè, Carmen Consoli ecc..) sul nuovo brano “Il capitale della mia poesia”.





Responsabile della comunicazione: Alex La Gamba