San Valentino per i Diritti Umani: il vinile di "Voci per la libertà - 23a edizione"

Sono ora racchiuse in un disco in vinile le emozioni dell’ultima edizione di “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”, lo storico festival della provincia di Rovigo che unisce musica e diritti umani.



Un album ad edizione limitata e numerata, un modo per festeggiare San Valentino in un modo diverso, con atto d’amore universale. In tutto dodici brani, un importante sunto di una edizione particolarmente significativa, dal momento che si è svolta con grande successo di pubblico nel pieno rispetto delle normative sulla pandemia, toccando fra luglio e settembre Adria, Rosolina Mare e Rovigo.



Il festival è nato nel 1998 per sostenere la Dichiarazione universale dei diritti umani grazie alla musica.



“Ora come allora – spiega il direttore artistico Michele Lionello - i nostri musicisti raccontano ammalianti storie sonore, che arrivano ai cuori e aprono le menti; ora come allora il palco di Voci per la Libertà è la prima tappa e poi ecco che l’evento si cristallizza nella raccolta. A questo proposito vorrei ringraziare per la sensibilità tutti i protagonisti, artisti e discografici, che si sono resi disponibili per questa operazione”.