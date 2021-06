Fuori dai social non c'è più vita mediatica

Le conseguenze politiche di questa abitudine psichica sono enormi. Difatto se una qualche opinione, posizione politica/sociale/culturale, movimento, ecc per un qualsiasi motivo è sgradita ai colossi social americani, basta che sia penalizzata dall'algoritmo per scomparire. La censura vera e propria è ormai obsoleta: basta evitare che contenuti "divisivi" non compaiano nelle nostre home per renderli invisibili. L'altra conseguenza è l'impossibilità di immaginare la creazione di un altro social basato su altre regole, un altro modello economico, un'altra forma di organizzazione della visibilità dei contenuti. Non esistono altri social che questi, non esistono altre regole dell'esperienza social che quelle decise dai colossi statunitensi.

Interessante anche notare come persino i fanatici di Trump, che fino all'altro ieri coltivavano sogni di golpe e guerra civile, sparito il loro leader dai grandi social si siano disinteressati al suo destino. L'idea di dover clickare due volte in più sul proprio schermo per alimentare il loro sogno di rivoluzione li ha fatti propendere per l'abbandono del sogno.