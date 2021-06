Nato, PARLA Stoltenberg: 'No alla nuova GUERRA FREDDA con la Cina, ma loro non hanno i nostri valori'

Di Salvatore Santoru

Secondo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, non ci sarebbe alcuna "Nuova Guerra Fredda" all'orizzonte con la Cina. Come riporta Tgcom24, lo stesso Stoltenberg ha sostenuto che la nazione asiatica non è un nemico dell'organizzazione atlantica(1).

Tuttavia, Stoltenberg ha aggiunto che la Cina non condivide i valori che ispirerebbero la stessa NATO.



NOTA E PER APPROFONDIRE:

(1) https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/nato-no-a-guerra-fredda-con-cina-ma-loro-non-hanno-nostri-valori_34071508-202102k.shtml