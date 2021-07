"Mare", il nuovo SINGOLO di Castrovilli e il suo SIGNIFICATO

Promo Radio & Stampa: Guacamole Press Adila Salah & Clarissa D'Avena



TESTO - CASTROVILLI Giriamo per firenze penso un attimo che bello un'amica fa il risotto ha preso casa in via Pratello Il tipo non mi piace me ne accorgo dallo sguardo La felpa londsdale e i ray ban non aiutano.. Una sciarpa rossa e bianca e una parola scritta sopra Frasi ricamate suggeriscono qualcosa Magnifica illusione ed è quello che ho vissuto pensare che parlava ed io le avevo anche creduto E domenica alle 15 diretta gol su Sky, il fantacalcio mi consola e tu non capirai. E fumo e mi avvicino tu mi allunghi una mentina, Diventi tutta viola maglia della Fiorentina, E torno indietro di 10 anni ti faccio un po’ di trilli, Se mi rispondi esulto son Gaetano Castrovilli E litighiamo e sembran le partite con la Juve Le lacrime ai tuoi occhi come quando fuori piove E non li voglio più sentire tutti questi strilli, facciamo pace esulto son Gaetano Castrovilli.

E sul muro ci sta scritto Dio perdona Riga-nó la signora che lo legge non comprende lo sfottó Lei mi parla della fede la accompagna da una vita La consola il fatto che post morte non sia mai finita Ed anch’io ci credo in Dio, ma in un Dio particolare, Lui ha il volto dei miei amici, del mio nucleo famigliare, Dopo una giornata storta ogni volta che sto male preferisco un bell'abbraccio al dovermi inginocchiare. E domenica alle 15 diretta gol su Sky, il fantacalcio mi consola e tu non capirai. E fumo e mi avvicino tu mi allunghi una mentina, Diventi tutta viola maglia della Fiorentina, E torno indietro di 10 anni ti faccio un po’ di trilli, Se mi rispondi esulto son Gaetano Castrovilli E litighiamo e sembran le partite con la Juve Le lacrime ai tuoi occhi come quando fuori piove E non li voglio più sentire tutti questi strilli, facciamo pace esulto son Gaetano Castrovilli. E non li voglio più sentire, tutti questi strilli, facciamo pace esulto son Gaetano.