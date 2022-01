BMA - Bologna Musica D'Autore, iscrizioni aperte fino al 31 gennaio 2022

Giunto alla VI edizione, torna il Festival di casa Fonoprint,

il BMA - Bologna Musica D’Autore , dedicato ai giovani

cantautori emergenti nella scena musicale italiana. L’obiettivo è dare la possibilità ad artisti emergenti di esporsi, di confrontarsi con i professionisti del settore musicale e di esibirsi in un tour itinerante in varie realtà italiane.

Le iscrizioni sono riservate agli artisti che abbiano sviluppato un progetto, sia come singolo che come band, e che abbiano voglia di farsi conoscere.

Successivamente, la commissione selezionerà 6 finalisti che, oltre ad avere la possibilità di esibirsi in diversi palchi d’Italia.

Un’occasione unica per i cantautori che colgono questa possibilità per far conoscere il proprio talento ed esibirsi di fronte a un pubblico più ampio.



Esempi concreti di questo sono i finalisti di BMA 2019: Neno, il vincitore proclamato nell’ultima serata al Teatro Duse, è stato protagonista di “Amici” di Maria De Filippi.



Il BMA si conferma un importante trampolino di lancio per tutti coloro che partecipano.



Il programma di BMA 2022 si estende da febbraio a ottobre. Rispetto agli altri anni, sono state aggiunte importanti novità, tra cui nuovi appuntamenti, eventi, talk, location inaspettate e coinvolgimenti in noti Festival, ma soprattutto l’introduzione di una Settimana della Musica a settembre.







PREMI

Miglior progetto BMA

10 giornate di registrazione o produzione presso gli studi Fonoprint con fonico resident.



Miglior Performance Live

Registrazione e pubblicazione di una puntata di “Fonoprint Live Session”



COME PARTECIPARE



ISCRIZIONI GRATUITE.



LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 31 GENNAIO 2022.

I requisiti base dei candidati al Festival sono i seguenti:



• Essere artisti singoli o costituiti in gruppo.

• Avere minimo 16 anni e massimo 30 anni.

• Presentare un progetto con 2 o più canzoni interpretate dai candidati stessi, che siano inedite o pubblicate nei precedenti 18 mesi.



Per tutte le informazioni, la documentazione e il regolamento di BMA 2022, visita il sito ufficiale www. bolognamusicadautore.it

FONOPRINT

Fonoprint e il progetto Bologna Musica d’Autore - BMA Protagonista in questo scenario lo studio Fonoprint che, nato nel 1976, inizia collaborazioni con grandi musicisti, arrangiatori e produttori tra cui Guido Elmi, Paolo Zavallone, Henghel Gualdi, Francesco Guccini, Celso Valli, Fio Zanotti, Mauro Malavasi. Uno studio all’avanguardia, dove musicalmente nascono gli Stadio, dove nel 1983 arriva Dalla, poi Luca Carboni, Ron, Vasco Rossi che incide “Bollicine”, i Matia Bazar, i Pooh, Gianni Morandi con l’album “Varietà” e un giovanissimo, reduce dal successo sanremese, Eros Ramazzotti. Lucio Dalla qui incide “Caruso”, con cui raggiunge la consacrazione internazionale e diventa socio Fonoprint. Tutti i grandi artisti italiani sono passati da qui... Ramazzotti, Andrea Bocelli, Luca Barbarossa, Laura Pausini, Ivano Fossati, Paolo Conte, Francesco Guccini, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Mina, Cesare Cremonini, Negramaro, Il Volo... A fine 2015 l’azienda entra nell’orbita dell’imprenditore Leopoldo Cavalli, un grande appassionato di musica che, insieme alle istituzioni cittadine, si pone l’obiettivo di dare a Bologna un ruolo centrale nella produzione e diffusione della musica d’autore! Nasce così il progetto Bologna Musica d’Autore - BMA - che, con il patrocinio di Comune di Bologna e SIAE, è organizzato e promosso da Fonoprint. BMA ha l’obiettivo di dare voce a giovani e talentuosi cantautori italiani e di presentarli sulla scena musicale nazionale grazie a partnership con importanti player del mercato ovvero enti e concorsi accreditati nell’ambito delle produzioni musicali e del cantautorato italiano di qualità!



Bologna e la musica

Bologna ha una lunga e illustre tradizione musicale, le cui origini risalgono al XV° secolo quando le chiese principali della città avevano una cappella musicale, che fungeva da vera e propria scuola di musica. Con il passare del tempo sono stati creati il Teatro del Pubblico, il Teatro Formigliari e il Teatro Malvezzi e nel 1666 è stata fondata la famosa Accademia Filarmonica, alla quale si iscrissero i più grandi musicisti italiani ed europei tra cui Bach e Mozart; Bologna divenne così una delle principali tappe del Grand Tour della musica. Oggi questo glorioso passato è testimoniato all'interno delle collezioni permanenti del museo internazionale e la biblioteca della musica a Palazzo Sanguinetti. Accanto a una quotidiana e diffusa proposta musicale, a Bologna spiccano eccellenze che confermano il suo primato nel panorama nazionale e internazionale tra cui l'Accademia Filarmonica, il Teatro Comunale, con la recente Scuola dell'Opera, il Conservatorio G.B. Martini e il Dipartimento di Arte Musica e Spettacolo dell'Università che convivono e collaborano in un dialogo continuo con importanti rassegne di profilo internazionale.



Bologna e le canzoni d'autore

Non è quindi un caso che proprio il territorio bolognese nel corso degli anni abbia dato i natali, biologici e artistici, ad interpreti e cantautori adatti a tutti i gusti e tutte le età , da Lucio Dalla, Gianni Morandi, Francesco Guccini, Andrea Mingardi e gli Stadio fino a Luca Carboni e Cesare Cremonini. A partire dagli anni '70 poi, sono nate case discografiche e studi di registrazione tra i più importanti, conosciuti e tecnologicamente avanzati d'Italia in cui sono state incise le canzoni "più belle e famose di sempre"! Qui hanno visto la luce opere d'arte che fanno cantare e sognare intere generazioni, "Siamo solo noi", "Una storia importante" , "Farfallina" , "Vespa 50" , "Con te partirò" , "Io canto" , "Chiedi chi erano i Beatles" e tante altre ancora...

Contatti:

info@bolognamusicadautore.it

telefono 051 585254



Ufficio Stampa Fonoprint: Astarte Nina Selvini









PARTNER