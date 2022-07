Love Ghost – è uscito il video di “Big Dog”

“Big Dog” dei Love Ghost è una traccia forte, audace e feroce sulla scia di Linkin Park e Korn.

Dal cantautore Finn Bell: “Big Dog è in realtà un'ode al mio cane che è morto di recente. È un inno tosto pieno di forza sull'essere il GRANDE CANE e sul non tirarsi indietro da nessuno o niente”.

"Big Dog" segue una serie di singoli consecutivi per Love Ghost elogiati da Rolling Stone, American Songwriter, FLAUNT, Alternative Press e altri. I Love Ghost sono appena tornati da un tour europeo in cui hanno suonato al Rockpalast in Germania, insieme a spettacoli a Londra (The Black Heart), Praga (Café V Lese), Paesi Bassi (Duycker) e numerosi spettacoli in Germania.

Love Ghost continuerà a pubblicare nuova musica nel 2022. “La nuova musica che viene da Love Ghost è solo la nostra narrazione delle cose che accadono nelle nostre vite in questo momento", dice il frontman della band Finnegan Bell. “Queste canzoni, per me, sono davvero tutte legate dal tempo. Siamo in un periodo folle della storia e quindi stiamo scrivendo della musica folle”.

Conosciuti per le loro canzoni iper-espressive, Love Ghost è composto da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Ryan Stevens (basso, cori), Daniel Alcala (chitarra, cori ingegnere), Cory Batchler (tastiere, cori) e Daniel Gallardo (batteria, cori).

Video link: https://www.youtube.com/ watch?v=XgxQgzUjovY

