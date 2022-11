“Puppet”, ecco il nuovo singolo dei Love Ghost

Love Ghost è una band alternative rock /trap/ electro composta da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Daniel Alcala (chitarra, cori ingegneristici), Cory Batchler (tastiere, cori) e Daniel Gallardo (batteria, voce).





Love Ghost è sempre aperta alla sperimentazione sonora ed ogni loro canzone non è mai uguale ad un'altra. Alcune loro canzoni hanno tratti più morbidi altre più arrabbiati. Il filo rosso che unisce le loro canzoni è il tendere ad una ricerca sonora incessante.

Presentazione di “Puppet”:





E' appena uscito il nuovo singolo dei Love Ghost dal titolo “Puppet”.

Puppet parla di manipolazione, parla di un amore malato e tutto ciò provoca una profonda sofferenza oltre che un senso di smarrimento dell'individuo.

I Love Ghost propongono ancora una volta un singolo con tanta elettronica, un singolo profondo, un singolo che scava dentro di noi….

“Puppet” segue una serie di singoli per Love Ghost elogiati da Rolling Stone, American Songwriter, FLAUNT, Alternative Press e altri. Love Ghost è stato recentemente in tour Europa, dove hanno suonato, tra l’altro, a Rockpalast in Germania. Hanno suonato canzoni con artisti di tutto il mondo tra cui Rico Nasty, Adan Cruz, Mabiland e Tankurt Manas.

Video link: https://www.youtube.com/ watch?v=rmYU4fnFzcA

Web links: