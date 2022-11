I BRICS si allargano: l’Algeria ha presentato domanda ufficiale per l’adesione

Il governo algerino ha presentato domanda ufficiale per l’adesione del Paese ai BRICS. Lo ha annunciato ieri Leila Zerrogui, l’inviato speciale per le alleanze internazionali del ministero degli Esteri algerino. Zerrougui ha ricordato che il presidente Abdelmadjid Tebboune ha partecipato come ospite al vertice BRICS, tenutosi lo scorso giugno. «Abbiamo presentato la nostra domanda e sia la Russia che la Cina hanno accolto favorevolmente l’adesione dell’Algeria», ha precisato il funzionario. L’alleanza dei BRICS si sta allargando velocemente: sono sempre di più i Paesi attratti dalle opportunità che offre il gruppo: nei mesi scorsi Argentina e Iran hanno fatto richiesta informale per poter aderire al gruppo e nella stessa direzione sembra muoversi anche l’Arabia Saudita, storico alleato degli USA che si sta progressivamente allontanando dalla sfera d’influenza statunitense.

FONTE: https://www.lindipendente.online/2022/11/08/i-brics-si-allargano-lalgeria-ha-presentato-domanda-ufficiale-per-ladesione/