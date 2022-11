Napoli, spara fuochi d’artificio per arrivare a 100mila followers su TikTok. Il filmato consegnato alle forze dell’ordine

Un giovane tiktoker ha sparato una serie interminabile di fuochi d’artificio in un vicolo dei Quartieri Spagnoli di Napoli per raggiungere i 100mila follower sulla piattaforma cinese. Il video ha fatto il giro del social ed è arrivato al consigliere Regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, che ha condannato l’accaduto sui suoi profili. «A Napoli si sparano abusivamente fuochi d’artificio per festeggiare ricorrenze, Santi patroni, scarcerazioni e ora anche raggiungimenti di “traguardi” sui social network», spiega Borrelli. «Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine affinché vengano presi provvedimenti contro questo soggetto, – aggiunge – ormai si è raggiunto un livello pericolosamente alto di degrado, sociale e culturale, ognuno pensa di fare ciò che vuole, anche mettendo in pericolo gli altri, credendosi al di sopra delle regole e delle leggi». A suo avviso, tale deriva è dovuta anche «al fatto che i nuovi vip, o meglio certi personaggi di Tik Tok, siano ‘maestri’ ed esempi di comportamenti deplorevoli e degradanti che invitano i loro ’seguaci’ ad emularli. È un fenomeno che va fermato prima che si arrivi ad un punto di non ritorno». Sotto il video molti utenti della piattaforma hanno condannato l’evento.

FONTE E ARTICOLO COMPLETO: https://www.open.online/2022/11/02/napoli-tiktoker-fuochi-artificio-video/