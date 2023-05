Di Maio inviato nel Golfo, Di Battista accusa: 'La sua nomina è una cambiale politica'

Luigi Di Maio è stato recentemente nominato inviato dell'Ue nel Golfo Persico(1). Tale nomina è stata criticata da uno storico ex compagno di partito, Alessandro Di Battista. Commentando la notizia, lo stesso Di Battista ha definito la nomina come "una cambiale politica"(2).

Più specificatamente, il politico ex 5s e giornalista ha anche sostenuto che "una persona che contribuisce a buttare giù il governo Conte, che riceve Mario Draghi e lavora affinché vi fosse quel governo, che prende posizioni del tutto diverse da quelle della storia del Movimento 5 Stelle per ossequiare i padroni di Washington, difficilmente poi non ottiene una poltroncina in cambio".

