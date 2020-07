Love Ghost: è uscito il nuovo singolo “Outer space”

Love Ghost è una band di Los Angeles formata da Finnegan Bell(chitarra e voce solista), Ryan Stevens (basso), Samson Young (batteria e voce di sottofondo), Daniel Alcala (chitarra) e Cory Batchler (tastiere). Tutti sono appena usciti dal liceo, ma suonano insieme e scrivono canzoni da quando erano adolescenti. Nonostante la loro giovane età, il gruppo è una macchina da guerra internazionale.





L'anno scorso hanno girato l'Irlanda, il Giappone, hanno suonato sul palco principale al Festivalfff di Ambato, in Ecuador, e più recentemente hanno suonato in uno spettacolo tutto esaurito al Resident di Los Angeles. Hanno supportato Buckcherry, Berlin, Smash Mouth, The Young Dubliners, The Tubes, Fuel e il cantautore irlandese Mundy. I loro video musicali hanno vinto numerosi premi in oltre 30 festival cinematografici in tutto il mondo e la band è stata insignita della migliore band rock alternativa agli Hollywood Music in Media Awards e ha ricevuto il premio Jean Luc Goddard dalla rivista Cult Critic.





Questa canzone è una delle tante prodotte per Love Ghost da Danny Saber (The Rolling Stones, Alice Cooper, the Charlatans, Public Enemy ecc.)

“Outer space” è la loro nuova canzone tra grunge e suoni tanto atmosferici. La canzone, come gran parte del songwriting di Bell, riflette il suo sentirsi come un estraneo. Questa canzone è il seguito del loro ultimo singolo, "I'm Be Fine", pubblicato per il mese di maggio sulla consapevolezza mentale.

