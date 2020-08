Mc Sof – è uscito “Damn maD” in collaborazione con Dr. Ketamer

Fabio Caliendo, alias "Mc Sof", è un ragazzo partenopeo nato nel Settembre del 79 che sin dall'adolescenza era solito praticare lo skateboard ed i graffiti, discipline appartenenti sia alla cultura punk che a quella hip hop.





Col passare del tempo si è appassionato di più a quest'ultima al punto tale da coinvolgerlo oltre che nei graffiti anche nel rap e con altri amici dj e writer formò una crew nel 97: la "W B"(Waller Bomber). Costoro cominciarono a partecipare a tutte le jam partenopee portando i loro messaggi e relative evoluzioni, acquistando visibilità grazie ai graffiti e alla vincita di varie battle di rap, che a quei tempi erano organizzate da Speaker Cenzou e Tony Joz dei “13 bastardi”.





Stretta amicizia con quest'ultimi ha cominciato a frequentare e a volte anche a partecipare ai loro concerti: ciò gli ha dato l'opportunità di girare e suonare anche con artisti della scena Hip Hop del nord Italia come Dj Gruff, Dj Skizo e tutta l'Alien Army.

Col crescere della cultura HIP HOP ha collaborato con varie crew, partenopee e non, per la produzione di mixtape , ma sempre in ambito "Underground", fino a quando nel 2015 ha prodotto un album chiamato "OmississimO", con le strumentali prodotte interamente da Oyoshe aka Oyo beat's, che è attualmente ascoltabile su Spotify, a differenza di un altro album del 2014 chiamato "Repererrorrereper" prodotto con la collaborazione di O' reppat e le strumentali di Wedo beat's, disco del quale ne sono state stampate solo 100 copie in autoproduzione. Di quest’ultimo è disponibile un saggio su youtube ( O reppat & Mc Sof "RojoR").





Mc Sof attualmente si è trasferito ad Amsterdam, dove con il suo beatmaker (Dj) Dr Ketamer della KML e la collaborazione di O' reppat, hanno pubblicato un EP che, per omaggiare la città di Amsterdam e il suo famosissimo museo "Madam Toussoe" e tutte le relative " madame" , ha come nome " Pè Madam EP ", che come le precedenti produzioni porta l'innovazione di un titolo palindromo.





Presentazione di “Damn maD”:





“Damn maD” è un album di denuncia sociale. “Il titolo oltre ad essere un palindromo, come tutti i testi delle mie canzoni, è anche una frase che può essere interpretata in entrambi i sensi, sottolineando il dualismo e l’ambivalenza che caratterizzano tutte le cose”, secondo le parole dell’artista.





A differenza di “OmississimO”, un album prodotto da Oyoshe a Napoli, dove i titoli sono dei palindromi in napoletano, data la partecipazione di artisti internazionali e la permanenza dell’artista a Amsterdam, dove l’inglese è molto usato, sono presenti titoli in inglese, pur sempre palindromi.

“Damn maD” è anche il titolo del primo brano, che vede la partecipazione di una leggenda del rap underground come Lord digga A.K.A. the highestman. Egli non è l’unico: in altri brani abbiamo altre collaborazioni di mostri sacri dell‘underground newyorkese, come Rusty Juxx nel brano “Work roW”, Thermanology nel brano “Wolf flow” e Big Twin nel brano “No part 2 trap on”.





Oltre alle collaborazioni internazionali tutti i brani hanno una forte carica energetica caratterizzata dalle influenze rock ’n roll: basta ascoltare “Deep speed”, ”Age megA” o “Sword rawS”, per non parlare di “Raw waR” che, fra produzione musicale e testo, ha bellissime sonorità è tocca argomenti sempre attuali, da ascoltare!

Mc Sof dice anche che: “l’album era partito da un idea “classic hip hop “ poi Dr Ketamer mi propose l’inserimento di una vena rock ’n roll che si è riflessa nella maggior parte delle opere, che associata ai miei versi rap, ha creato un genere abbastanza tosto che io definirei rap ‘n roll”.





“Damn mad”





Genere: electro, hip hop, rock

Label: KML





Track list:





1. Damn mad feat. Lord Digga

2. Level

3. Wolf’s flow

4. Age mega

5. Sword rows

6. Deep speed

7. No part 2 trap on feat. Big twin, O’rep

8. Work row feat. Rustee Juxx

9. Raw war





