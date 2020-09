Coronavirus: globalizzazione e servizi segreti, dal 24 settembre in tutte le librerie il nuovo libro di Aldo Giannuli- COMUNICATO GIANLUCA ZANELLA EDITING

In tutte le librerie dal 24 settembre

Aldo Giannuli

Coronavirus: globalizzazione e servizi segreti

Come la pandemia ha cambiato e cambierà l’ordine mondiale

Come sarà il mondo dopo il COVID-19?

Politica, intelligence, economia: gli scenari più verosimili raccontati da uno dei più brillanti analisti italiani

Cos’è successo all’inizio del 2020? Cosa ha significato davvero l’epidemia di Covid-19 in Italia e nel mondo? Le cose potevano andare diversamente? L’arrivo del virus prefigura davvero un mondo nuovo? Come stanno agendo per costruirlo i governi delle maggiori potenze?

Aldo Giannuli, in questo nuovo libro, studia la pandemia di Covid-19 dal punto di vista storico, politico e sociale, con l’obiettivo di prevedere il mondo che ci aspetta. Le grandi epidemie – è fra le tesi del libro -, più che generare nuove tendenze, hanno l’effetto di accelerare e rendere più forti tendenze già esistenti.

A venire accelerata, in quella che non è esagerato definire la più grave crisi mondiale dal 1945 in poi, è soprattutto la crisi della globalizzazione. Assodato che la “fabbrica globale” e le delocalizzazioni si sono rivelate trappole pericolose, quale sarà il volto del mondo post globalizzazione? Ci aspetta un “collasso generale”, una lunga stagnazione pluridecennale senza sviluppo, o addirittura una guerra?

Coronavirus: globalizzazione e servizi segreti si rivela al lettore uno tra gli strumenti più aggiornati e informati su quello che ci è appena accaduto e su quello che, con ogni probabilità, deve ancora accadere.

• Un evento che cambierà la storia d’Italia e del mondo, accelerando il corso storico.

• Un mondo più piccolo e interconnesso ma meno governabile.

• Più Stato, meno mercato.

• La fine della globalizzazione.

• Quali conseguenze: «collasso generale» o «crisi parziale»?

• 5G, duello USA-Cina, il ruolo della Russia.

• Le guerre segrete dell’intelligence.

Aldo Giannuli (Bari, 1952), docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Milano, consulente di molte procure, dal 1994 al 2001 ha collaborato con la Commissione Stragi, contribuendo alla scoperta dei documenti non catalogati dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno. Fra i volumi pubblicati da Ponte alle Grazie ricordiamo: Come funzionano i servizi segreti (2009), Come i servizi segreti usano i media (2012), Da Gelli a Renzi (2016), Classe dirigente (2017), La strategia della tensione (2018), Come i servizi segreti stanno cambiando il mondo (2018), Storia della «Strage di Stato» (2019), Mafia mondiale (2019).

