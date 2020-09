Intervista a Sorry Mom!

Sorry Mom! è nata basando il proprio focus sul Rock e soprattutto il Punk Rock, genere da cui veniamo e che abbiamo da sempre ascoltato. Siamo convinti che ci sarà una rinascita, il mondo della musica come altri ambiti, è ciclico e tutto torna. Di certo non siamo ancora a quel punto con il Rock, ci vorrà ancora qualche tempo, ma lo zoccolo duro che ha questo genere è indelebile. Indubbiamente le priorità del mercato discografico mainstream attualmente sono altre, ma tra non molto torneremo a sentire molto più Rock.



Recentemente è nata “Be Next”, un'etichetta discografica legata a “Sorry Mom! e che collabora con Sony Music Italy. Come sta andando questa innovativa esperienza e, inoltre, quali sono gli artisti più promettenti che ne fanno parte?



Be Next Music è un'etichetta nata circa un anno fa in partnership con Sony Music Italia. Grazie a questa collaborazione riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo più importante, ossia dare un'importante visibilità agli artisti e poter trattare anche generi che non ci appartenevano del tutto. Siamo molto contenti di come sta andando, stiamo avendo tante soddisfazioni e abbiamo già fatto uscire oltre 15 artisti che stanno andando tutti molto bene .

Se Sorry Mom! come etichetta è dedicata a generi affini al mondo del Rock, Be Next Music ha invece lo scopo di spaziare il più possibile. Chiaramente avere un partner come Sony Music Italia ci sta dando un appoggio fondamentale, oltre al fatto che per noi è un sogno diventato realtà.



“ Sorry Mom!” si occupa, tra le altre cose, anche dell'organizzazione di festival e concerti. Tra l'altro, durante il periodo del Lockdown è stato organizzato lo “#Stay At Home Festival”. Com'è andato tale evento e, oltre a ciò, quali novità si prospettano in questo ambito?



Tra i vari aspetti curati da Sorry Mom! c'è anche il booking. Durante la pandemia non ci siamo voluti fermare e abbiamo dato vita allo #StayAtHomeFestival, una serie di live streaming da casa dei nostri artisti.

L'evento è andato talmente tanto bene che ci è stato subito richiesta un'altra edizione, così durante il periodo di quarantena ci sono stati due volumi. Lo #StayAtHomeFestival ci ha dato la possibilità di dare visibilità ai nostri artisti durante un periodo particolare, oltre ad averci regalato numerose collaborazioni esterne inaspettate. Per quanto riguarda le novità abbiamo molte cose che bollono in pentola, ma il momento storico è veramente delicato e preferiamo mantenere al momento un profilo basso .



A proposito di Lockdown, come avete vissuto la stessa prima fase legata all’emergenza Covid-19 e quanto essa ha influito sul lavoro e sullo stato della promozione e produzione musicale?