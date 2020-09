PolPastrello, "Mr Boogie Man" è il nuovo singolo

PolPastrello, alias Simone Pastrello, è nato a Mestre in provincia di Venezia.

Cresce con la curiosità per la musica cominciando a comporre i suoi primi brani a 12 anni dopo aver scoperto i Beatles; da qui di sviluppa la sua ossessione per la ricerca del suono e per l’eclettismo.

Dopo anni di esperienza live con molte band, nel 2018 nasce il suo progetto da solista, pubblicando i singoli “Non ho Tempo di Cantare”, “Il Colore della Felicità” e la fortunatissima “15-6”.

Collabora inoltre con vari artisti nel ruolo di autore, compositore o voce, come nel caso di “Imperfetto” di Skyline Overdrive.

Il 22 novembre 2019 esce il singolo "Simone" e il 31 Gennaio 2020 "Stai Parlando con Me?".

Nel Maggio dello stesso anno esce il primo EP di cover "PolPosition" seguito nel Settembre dall'ultimo "Mr Boogie Man".

Lo stile di PolPastrello è delineato da una forte influenza swing, che caratterizza ogni suo brano, rendendolo un genere originale.





Link al video:

ASCOLTA "MR BOOGIE MAN"!

Spotify: https://spoti.fi/ 3mENZj7 YouTube: https://bit.ly/ 3hJRbWY ITunes: https://apple.co/ 32MkmVa Google Play: https://bit.ly/2FDLflv Deezer: https://bit.ly/3mFmAO8 Amazon: https://amzn.to/ 3iQlTiy