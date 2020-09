“Siracusa Provincia d'Europa” Le meraviglie dell’arte e della storia – Art Meeting - 26 Settembre

Melinda Miceli: Nota scrittrice, saggista e critico d’arte– Presenta al CCM Museum la pubblicazione dal titolo “Siracusa Provincia d ' Europa” Le meraviglie dell’arte e della storia – Art Meeting

Villa delle arti di Museo Contea del Caravaggio è lieta di presentare al mondo la pubblicazione della nota scrittrice, saggista e critico d’arte Melinda Miceli dal titolo “Siracusa Provincia d’Europa” – le meraviglie dell’arte e della storia.

Nel volume l’autrice, già nota per titoli come “Siracusa e le meraviglie dell’Unesco” e “Siracusa Noto Pantalica Akrai” prosegue il suo viaggio nella storia e nel Patrimonio Culturale ed Ambientale della provincia di Siracusa, questa volta tratteggiata nel suo insieme, rendendo ancora più vivo ed evidente il profilo di un territorio che è stato un cardine della storia e della civiltà non solo mediterranea ma del continente europeo.





Nell’opera Siracusa provincia d’Europa, le meraviglie dell’arte e della storia, Siracusa, i siti UNESCO e i suoi comuni si riscoprono attraverso un prezioso strumento di consultazione storico-artistica che punta alla valorizzazione degli itinerari, alla costruzione di una grandiosa identità del territorio e alla sua proiezione all’esterno grazie al supporto di ricerche inedite e a un rilevante apporto fotografico con nuovissime immagini specifiche per sezioni e argomenti.

Un tributo prezioso e pluripremiato da onorificenze letterarie al nostro territorio, la cui bellezza, l’Autrice in questi anni ha inteso sottolineare, esaltare, preservare e divulgare attraverso le sue 17 pubblicazioni turistiche, saggi da intenditore.

La copiosa descrizione storico-artistica si allinea alla magnificenza delle foto su uno strumento culturale completo e aggiornato, in grado per la prima volta di far conoscere tutta la provincia di Siracusa al visitatore attraverso un linguaggio “scenografico” e suggestivo.

La profondità descrittiva è suffragata anche da riferimenti storici e letterari e il canto dei cantori si fonde con il rigore scientifico della ricerca della scrittrice Melinda Miceli.





LA MAGNIFICA Opera, che ha avuto diffusione internazionale, presenta un testo con un suo percorso ben definito, rivolto al visitatore attraverso un compiuto tentativo letterario di esaurimento del luogo, la nostra provincia e, per sue caratteristiche strutturali, muove fra due istanze: la valorizzazione dello spazio e la costruzione di una grandiosa identità europea.

Gran Galà Letterario – Vernissage 26-09-2020 ore 19.00

Per prenotazioni copie contattare :