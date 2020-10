"Beautiful Crime", l'interessante 'ballad sperimentale"' dei Love Ghost

Di Salvatore Santoru

"Beautiful Crime" è il nuovo singolo dei Love Ghost, band alternative rock originaria della California.

Il brano è un'interessante ballata pop rock che, al contempo, risente di svariate influenze stilistiche.

Entrando maggiormente nello specifico, il brano è caratterizzato da sonorità elettroniche che strizzano l'occhio al sound trap e emo-trap.

Oltre a ciò, il singolo risente di influenze alt-rock (specialmente post-grunge) e rock elettronico nonché indie-rock.

La canzone è incentrata sull'attuale condizione di oscurità e confusione in cui versano gli States e, più in in generale, il mondo.

NOTA:

(1) https://www.informazioneconsapevole.com/2020/10/love-ghost-e-uscito-il-nuovo-singolo.html