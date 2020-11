MISTRESS' LEAF, "Gangsta's Paradise" è la cover del famoso brano di Coolio

MISTRESS' LEAF- GANGSTA'S PARADISE

E' LA COVER DEL FAMOSO BRANO DI COOLIO

Gangsta's Paradise è la cover del famoso brano di Coolio pubblicato nel 1995 ed inserito nella colonna sonora del film “Dangerous mind”.

Il brano nasce dalla sfida di ri-arrangiare un brano rap trasformandolo in uno rock, trovando una melodia vocale che non assomigliasse troppo a quella originale, dando momenti e mondi diversi così da tenere l'ascoltatore attaccato al pezzo senza mai annoiarsi.



I Mistress' Leaf, si sono formati nel 2018.

Il loro nome nasce da un concetto che mostra l'uomo, inteso come una foglia (Leaf), in balia della mente, la vera padrona (Mistress), che non lascia spazio alla parte animico/spirituale, creando così il caos.



Il progetto nasce dalla necessità di tutti membri della band di comporre, suonare ed esprimere in modo libero la propria arte con un denominatore comune importante: il divertimento.



Il secondo singolo, "In Silence" uscito all'inizio del 2020, ha trovato un'ottima risposta da parte del pubblico ed è stato seguito così a Maggio dello stesso anno da "Lost To Be Found", una ballad che mette in risalto la parte meno "hard" della band, pur conservando il caratteristico sound Mistress' Leaf.

Ottobre 2020 esce l'ultimo singolo "Gangsta's Paradise", cover del celebre brano di Coolio.

Link al video: https://youtu.be/ tWx5kN6LrTE



ASCOLTA GANGSTA'S PARADISE!



Spotify: https://spoti.fi/325zgVC

YouTube: https://bit.ly/2HOi14x

iTunes: https://apple.co/2TI8nme

Deezer: https://bit.ly/32445Kz

Amazon: https://amzn.to/3mHQuAo