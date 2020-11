RadioAttiva // "Deneb" è il nuovo singolo contenuto nella raccolta "Resistencìa"

RADIOATTIVA- DENEB



E' IL NUOVO SINGOLO CONTENUTO NELLA RACCOLTA "RESISTENCIA"



Deneb, nuovo singolo dei RadioAttiva contenuto nella raccolta "Resistencìa", è una ballata elettroacustica con influenze psichedeliche moderne.

Il brano ha un testo intimista, solare che mette a nudo due persone apparentemente lontane: entrambi si nutrono di luce e calore nelle ore notturne, che possono ottenere solo attraverso il richiamo di Deneb, la stella più luminosa della costellazione del Cigno.





I RadioAttiva sono una band di Roma nata il 12 settembre 2016 da un’idea di Alessandro Dionisi e Claudio Scorcelletti, già attivi musicalmente con un precedente progetto.

Nel 2018 scrivono il primo disco dal titolo "Mediterranea" grazie all’incontro con Manuele D’Andrea, con il quale lavoreranno nella fase di post produzione. L’album ha una natura Rock con influenze che passano dal Post Grunge (La Peggio Gioventù),alle Ballad (Mediterranea), fino al Trip Hop (Il Volto Comune).

In questo periodo mettono le basi per cominciare un nuovo lavoro partendo da una nuova sezione ritmica, così nasce Resistència, raccolta di singoli con uscita programmata.

In Resistencìa i brani hanno maturato un sound più duro, ma si lasciano anche andare a ballate più psichedeliche rispetto a Mediterranea.

I testi dei RadioAttiva sono scritti e cantati in italiano e portano messaggi diretti che toccano senza alcuna inibizione la realtà nella quale viviamo, entrando in merito nel sociale.

Il loro sound negli anni è maturato ed è caratterizzato da diverse influenze: dalla psichedelia moderna, al Nu Metal, arrivando al Post Rock e qualche piccolo intervento dark metal.

Nella band fa parte come musicista fisso Marco Hisvard al basso.

ASCOLTA "DENEB"!

Spotify:

YouTube:

iTunes:

Deezer:

Amazon: