"The Never Ending Bleeding", è uscito il nuovo video degli I Was Born Twice

La band polacca "I Was Born Twice" ha recentemente pubblicato online il video del brano “The NeverEnding Bleeding”.

Il video è uscito in esclusiva per "Slam Worlwide" ed è stato diffuso grazie alla "Same Soul Music Agency", agenzia fondata da Pawel Czarnecki.

Entrando nello specifico, il video risulta essere decisamente contraddistinto da una grafica e da un'animazione moderna ed accattivante.

Musicalmente, il brano è contraddistinto da sonorità dal mix di diverse sonorità riconducibili al metal contemporaneo.

Più specificatamente, nella canzone si hanno decise influenze metalcore, new metal e deathcore così come alternative metal.





PER APPROFONDIRE:

Facebook: https://www.facebook.com/iwasborntwice

Instagram: https://www.instagram.com/iwasborntwice

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6FbBo3TniF3P41JAIYZDjy