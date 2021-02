“DIMMI”, è IN RADIO il nuovo singolo di VINCENZO CAIRO

VINCENZO CAIRO- DA VENERDÌ 12 FEBBRAIO

ESCE IN RADIO

"DIMMI"

IL NUOVO SINGOLO

Da venerdì 12 febbraio sarà in rotazione radiofonica “DIMMI” (Isola Degli Artisti / Artist First), il nuovo singolo di VINCENZO CAIRO, già sulle piattaforme digitali.

Dimmi è un pezzo che nasce da un sentimento vero. In sole due notti di scrittura. L’intento iniziale era proprio quello di esprimere sotto forma di versi e melodia, tutto ciò che girava nella testa di Vincenzo in quelle notti in cui, travolto da miliardi di pensieri non riusciva a dormire.

Tutta la canzone è in toni malinconici ma che in un certo senso danno l’idea di aver superato tutto questo. È una malinconia felice, che guarda al passato quello che c’è stato, ma con la felicità di essere andati avanti.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Mi piaceva anche l’idea che da una brutta esperienza potesse nascere un qualcosa di bello, in cui gli altri, magari nella mia stessa situazione, si sarebbero potuti immedesimare. La canzone si apre così, con l’immagine di chi, travolto da una marea di pensieri, non riesce a prendere sonno».

Biografia

Vincenzo ha 20 anni e vive a Roma. Oltre alla passione per la musica, Vincenzo adora condividere se stesso tramite i propri canali social, come Instagram, dove conta più di 300 mila follower e Tiktok dove ha raggiunto il Milione di seguaci!

