Francesco Balasso // "Origami" è il singolo che vede il cantautore riavvicinarsi ad un pubblico segnato dal lockdown e dalle distanze

E' IL SINGOLO CHE VEDE IL CANTAUTORE RIAVVICINARSI AD UN PUBBLICO SEGNATO DAL LOCKDOWN E DALLE DISTANZE.

Un brano dal sound intimo e allo stesso tempo carico di energia, questo è Origami, il nuovo inedito di Francesco Balasso.

Nel testo si sviluppa l'idea che il pezzo vuole dare: un'immagine accogliente, seguita da preziosi gesti di vita quotidiana fino a fare un balzo in avanti in cui il protagonista si ritrova prima da solo, per poi tornare alla convivenza, “la cosa più bella del mondo”, lontano dal silenzio e dalla solitudine.

"Questo brano per me significa molto, simboleggia il ritorno al pubblico con un singolo che si avvicina molto alla nostra sensibilità segnata dal lockdown e dalle distanze."

Prodotta da Roberto Visentin e scritta insieme a Francesco dal Poz , nella canzone si è fatto in modo di poter leggere sempre tra le righe la naturalità dell’idea di partenza, nonostante l'arrangiamento si arricchisca durante la canzone, lavorando sul testo in modo da lasciare intatto il sound delicato e potente.