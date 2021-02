"Morning, Paradiso", è uscito il nuovo album dei The Shape

Più di cinque anni dopo il loro ultimo disco, con una lunga pausa dalle attività nel mezzo, i The Shape si ripresentano sulle scene con un album tutto nuovo. Morning, Paradiso esce il 5 febbraio per l’etichetta LaCantina Records, frutto di un fuoco ritrovato che ha portato i cinque ragazzi veronesi a riunire la band, e mixato nell’home studio di Martino Cuman dei Non voglio che Clara.

L’album, a eccezione dei singoli fin qui estratti, non sarà pubblicato su Spotify e sulle altre consuete piattaforme di streaming, ma unicamente su Bandcamp.

Si tratta di una scelta che la band ha preso per valorizzare il disco e l’impegno pluriennale profuso nella sua composizione e registrazione.

Tracklist ‘Morning, Paradiso’:

After This

Sweet Devotion

Slower, Slower, Slower

I Will Not Be There

Double Vision

Oh, Angelo!

Every Time You Go

70 – 99

We Can’t Have It All