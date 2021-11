USA, lo SCOOP del NY Post: 'Zuckerberg ha speso 419 milioni di dollari per favorire Biden'

Di Salvatore Santoru

Una recente analisi del New York Post ha rivelato un decisivo sostegno economico del patron di Facebook, Mark Zuckerberg, alla campagna elettorale dell'attuale presidente statunitense Joe Biden(1).

Come riporta l'ANSA, il proprietario del social network ha speso 419 milioni di dollari a favore di determinate ONG no profit e no partisan, organizzazioni non governative che hanno assistito gli uffici elettorali favorendo il voto dem(2).

Stando ad un articolo pubblicato su "Prima Online", gli stessi fondi avrebbero avuto un determinato peso nell'aumento del margine di voto di Joe Biden in alcuni stati chiave come Arizona e Georgia. Nello stesso post è riportato, citando la stessa inchiesta della testata conservatrice newyorkese, che le organizzazioni coinvolte sarebbero il Center for Technology and Civic Life (CTCL) e il Center for Election Innovation and Research (CEIR).

Tali organizzazioni avrebbero usato i finanziamenti di Zuckerberg allo scopo di “infiltrare” uffici elettorali cittadini e di contea con esponenti dell'attivismo filo-democratico(3).

