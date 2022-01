Covid-19, varato il nuovo decreto. Cosa prevede

Di Salvatore Santoru

Il Cdm ha varato, all'unanimità, un nuovo decreto legato alla lotta anti-Covid. Il nuovo decreto, riporta il Fatto Quotidiano, prevede l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50anni. Oltre a ciò, non ci sarà bisogno del Super Green Pass per l’accesso ai servizi alla persona, così come a banche, negozi e uffici pubblici.

La riunione del consiglio dei ministri è durata due ore ed è stata contraddistinta da momenti decisamente tesi.

NOTA E PER APPROFONDIRE:

(1) https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/05/misure-covid-il-cdm-vara-allunanimita-nuovo-decreto-obbligo-vaccinale-per-gli-over-50-giravolta-sul-super-green-pass-per-andare-in-banca-e-dal-parrucchiere-stop-per-accontentare-i-ministri-leghi/6445727/