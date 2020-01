APPELLO PER UN VERTICE D'EMERGENZA TRA TRUMP, PUTIN E XI PER SALVARE LA PACE MONDIALE!

Ricevo e pubblico *

Vertice di emergenza tra Trump, Putin e Xi per salvare la pace mondiale!

Con l'assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani, comandante della brigata Quds della Guardia Rivoluzionaria ed eroe nazionale in Iran, e di Abu Mahdi al-Muhandis, vice comandante delle Forze di Mobilitazione Popolare in Iraq, con un attacco drone vicino all'aeroporto internazionale di Bagdad, il mondo rischia un'escalation di rappresaglie e contro-rappresaglie che potrebbe condurre non solo ad una guerra in tutto il sud ovest asiatico, ma anche oltre. Il Pentagono ha rilasciato una dichiarazione, che accompagna l'ordine firmato da Trump per l'attacco, secondo cui Soleimani “stava attivamente sviluppando piani per attaccare diplomatici americani in Iraq e in tutta la regione”.





La dichiarazione sostiene che il Gen. Soleimani e la sua brigata Quds fossero responsabili della morte di centinaia di americani e del ferimento di migliaia di loro e che l'attacco mirasse a impedire ulteriori piani di attacco iraniani. Come ha spiegato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, è competenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU fare una valutazione legale degli attacchi alle ambasciate straniere, e Washington non aveva richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su questo. Ovviamente, il Pentagono non ha ritenuto necessario farlo, dato che l'AUMF del 2001 consente alle truppe americane di attaccare gruppi armati ritenuti una minaccia terroristica.





La definizione ufficiale di “terrorista” data all'IRGC nell'aprile 2019 dal Dipartimento di Stato, mossa sostenuta fortemente allora del consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton e dal Segretario di Stato Mike Pompeo, consente alle forze armate americane di attaccare individui associati all'IRGC, in qualsiasi circostanza avvengano. A quel punto il Colonnello in congedo Pat Lang scrisse sul suo blog: “I deficienti neoconservatori (Pompeo, Bolton, Hannah, ecc.) potranno anche pensare che la reazione dell'Iran alla loro dichiarazione di guerra sarà la sottomissione alla loro volontà, ma secondo me è molto improbabile. Secondo me è più probabile che l'IRGC assorba la nuova realtà e si prepari ad una guerra con gli Stati Uniti”.





Disgraziatamente, con l'assassinio di Soleimani, il monito di Lang che la definizione di organizzazione terroristica straniera possa condurre ad una guerra con l'Iran diventa sempre più veritiero. Quindi, anche se Bolton è fuori dall'amministrazione, la sua politica di scontro ha creato una trappola molto pericolosa per Trump, che potrebbe condurre alla guerra. Non sorprende che Bolton abbia scritto oggi in un tweet “congratulazioni a tutti coloro che erano coinvolto nell'eliminare Qassem Soleimani. Da tempo dovuto, questo è stato un colpo decisivo contro le malvagie attività della Forza Quds in tutto il mondo. Spero che questo sia il primo passo verso un cambio di regime a Teheran”. Come c'era da aspettarsi, il Leader Supremo iraniano Ali Khamenei ha promesso una “dura vendetta” e in varie città iraniane si sono radunate folle inferocite che minacciano di morte Trump ed esprimono il proprio odio per gli americani.





4 gennaio 2020.

Helga Zepp-LaRouche- Fondatrice e presidente dello Schiller Institute





