Alba, il nuovo singolo di Veracrvz x 33Ars

“Alba” è il titolo del nuovo singolo e video di Veracrvz e 33Ars, da mercoledì 22 luglio in tutti gli store digitali. Il duo romano composto dagli MC Veracrvz e 33Ars, dove quest’ultimo si occupa anche di tutte le produzioni del progetto, torna con un nuovo capitolo discografico proseguendo il percorso intrapreso con i primi brani già nel 2019.

“Alba” è un microcosmo urbano dove vivono le rime del rap più street, i suoni melodici del pop acustico fino alle ritmiche disco/EDM che assimilano il mondo gli ascoltatori più giovani. Un’atmosfera romantica e sognatrice attraversa strofe e ritornelli che raccontano piccole grandi storie di tutti i giorni. La scelta della formazione è quella di attingere dalla realtà, di riprendere ciò che vivono in prima persona senza l’utilizzo di filtri, per creare un’identità unica che sia in grado di coinvolgere l’ascoltatore . L’anima rap più autentica è contaminata con le sonorità contemporanee, così da trovare un compromesso tra l’old school Hip-Hop e gli eccessi della trap. Veracrvz e 33Ars non amano le etichette, amano sperimentare e sono alla costante ricerca di nuovi scenari musicali da dove attingere idee e stili, melodie e armonie da contaminare per costruire la loro identità più originale.





L’idea alla base del videoclip realizzato da Leonardo Meuti, è stata quella di riuscire a creare una storia che fosse in grado di trasmettere il romanticismo e la dolcezza del pezzo, senza compromettere l’anima EDM della produzione. La sceneggiatura vuole quindi raccontare nella maniera più vicina possibile la realtà dell’avere 20 anni, qualcosa in cui qualunque ragazzo o ragazza di quell’età possa rispecchiarsi. Per renderlo il più fedele possibile alla realtà i due attori si sono visti per la prima volta solo una volta davanti alla telecamera. Il videoclip di “Alba” è solo il primo capitolo di una storia che proseguirà nei prossimi singoli del duo.





Veracrvz

Luca Bramanti

Ufficio Stampa Nextpress