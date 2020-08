“Damn maD”, l'interessante album crossover di Mc Sof e Dr. Ketamer

Di Salvatore Santoru





Recentemente è uscito un nuovo album del rapper Fabio Caliendo, in arte "Mc Sof".

L'album in questione, "Damn maD", è stato prodotto in collaborazione con il Dj "Dr. Ketamer"(1).





Entrando nei dettagli, "Damn maD" inizia con una title title track particolarmente energica e aggressiva.

Musicalmente il pezzo risente di influenze hip hop/crossover e, specificatamente, rock e punk'roll ma anche hardcore e metal.





Il brano è contraddistinto da un rapping veloce e ben ritmato, unito dall'utilizzo di cori durante il ritornello.





Il secondo brano è "LeveL", un brano caratterizzato da una ritmica martellante e "industriale" che risente di influenze hard rock e blues.

L'album continua con "Wolf's floW", un pezzo aggressivo e che risente di decise influenze hardcore hip hop.





Il quarto brano è "Age megA", un pezzo dove rap/rapcore con influssi industrial e metal.

"Damn maD" continua con "Sward rowS", una canzone più tranquilla contraddistinta da influenze del rap old school e da sonorità che richiamano influssi jazz e blues rock.





Segue "Deep speeD", un brano contraddistinto da decise influenze elettroniche.

L'album continua con "No part 2 trap oN", un brano influenzato da sonorità old school e funk.

In seguito si ha "Work roW", brano di impronta old school e hardcore hip hop.





L'album finisce con "Raw waR", brano contraddistinto da un intro di matrice epica e 'apocalittica' e che in seguito si trasforma in un rapcore che risente di influenze horrorcore e metal.





Indubbiamente, un interessante album di rap/rapcore sperimentale particolarmente consigliato agli amanti di gruppi come i primi Cypress Hill, i DSA Commando, i Truceklan ma anche i Rage Against The Machine e rapper ben noti come Kaos One e anche Salmo dei primi album.





