“Longevità e senescenza: come invecchiare in salute”, il 12 ottobre il secondo incontro- COMUNICATO ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO

Il secondo incontro del ciclo “

Longevità e senescenza: come invecchiare in salute ” organizzato dall’ Accademia di Medicina e dall’ Accademia delle Scienze viene introdotto da Giuseppe Poli, socio di entrambe le Accademie nonché professore di Patologia generale , martedì 12 ottobre alle ore 16. Il tema “Esiste una dieta per non invecchiare?” viene sviluppato da Etta Finocchiaro e Maurizio Fadda.